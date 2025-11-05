Назван максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году: сумма

Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году составит более 955 тыс. рублей, рассказал глава СФР Сергей Чирков.

«Если в 2023 году максимальный размер пособия по беременности и родам составлял 383 178 рублей, то в 2024 году он увеличился до 565 562 рублей. В 2025 году выплата достигла 794 355 рублей, а в 2026 году составит 955 836 рублей», — сообщил Чирков.

Он уточнил, что с 2023 по 2026 год максимальный размер пособия увеличится более чем в 2,5 раза.

Чтобы пособие было рассчитано исходя из полного среднего заработка женщины, достаточно двух календарных лет официального трудового стажа, уточнил Чирков.