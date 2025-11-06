В России введут детские сим-карты

По детским «симкам» можно будет получать геотреки без суда.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о введении детских сим-карт.

«По детским сим-картам родители всегда будут иметь возможность получать геотреки по запросу без судебных решений», — пояснил глава Минцифры.

Оформлять такие сим-карты будут с согласия родителей.

Кроме того, пожилые люди смогут через Госуслуги назначить доверенное лицо, которое получит доступ к их геотрекам. Для этого тоже не придется подавать официальное заявление и получать решение суда.