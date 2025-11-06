ЦОК ОК УСН 08.10 Мобильная
Иностранные работники

Тарифы на патенты для иностранцев в Москве повысят: новая сумма

В 2026 году стоимость патента составит 10 тыс. рублей в месяц.

Тарифы на патенты для мигрантов в Москве в 2026 году повысят: с 8,9 тыс. до 10 тыс. рублей.

Такое решение приняли депутаты Мосгордумы.

В 2025 году стоимость патента была установлена в размере 8,9 тыс. рублей, а в 2026 году его стоимость увеличится до 10 тыс. в месяц.

«Увеличение стоимости патента будет способствовать выравниванию налоговой нагрузки на мигрантов с налоговой нагрузкой на российских граждан», — говорится на сайте Мосгордумы.

Индексация стоимости патентов для трудовых мигрантов принесет в бюджет дополнительные 35 млрд рублей налога на доходы физических лиц, сказано в сообщении.

