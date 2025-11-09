👌 Подать документы на возврат госпошлины можно в электронном виде: перечень 2025

При подаче заявления о возврате излишне уплаченной государственной пошлины у налогоплательщиков есть возможность представить подтверждающие документы в электронном виде.

В соответствии с п. 3 ст. 333.40 НК к заявлению о возврате излишне уплаченной или взысканной суммы госпошлины по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, арбитражными судами, Верховным Судом, Конституционным Судом, мировыми судьями, прилагают:

решения, определения или справки судов об обстоятельствах-основаниях для полного или частичного возврата пошлины;

копии платежных документов.

Налоговики уточнили, что в случае получения из судов указанных документов в электронном виде необходимо представить парные файлы, включающие решение или справку суда в электронном виде, подписанные электронной подписью суда, и файл подтверждения подлинности документа. Это файл подписи с расширением «sig», «p7s», «sign», «sgn».