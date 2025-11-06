В Москве у социального бизнеса появилась своя маркировка товаров

Особая маркировка позволит социальным предпринимателям привлечь внимание покупателей к своей продукции.

Уже больше 30 предпринимателей из Москвы получили специальную маркировку, которая показывает, что товар был произведен на социальном предприятии. На значке написано «Социальное предприятие. Больше чем бизнес».

Такой знак отличия можно получить, подав заявку на сайте Фонда поддержки социальных проектов.

«Эмблема подчеркнет, что бренд реализует социально значимые инициативы. Такой формат впервые протестировали в онлайн-шоуруме “Сделано в Москве”. Специальный знак уже получили больше 30 столичных предпринимателей», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Право на использование такой маркировки есть у бизнесменов, которые входят в реестр социальных предпринимателей России.