⚡️ Больше интересных кейсов и практики с интерактивными тренажерами: что это и как ими пользоваться

Мы обновили курс профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО» и заменили привычные письменные работы интерактивными тренажерами для бухгалтера. Рассказываем, как устроены тренажеры и в чем их преимущество.

Мы обновили один наших самых популярных курсов профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО» и добавили в него новую возможность для обучения — интерактивные тренажеры.

Раньше студенты курса выполняли задания вручную: заполняли документы, отправляли их кураторам и ждали проверки — сегодня все иначе. Теперь обучение проходит в интерактивных тренажерах прямо на сайте. Каждый участник решает реальные задачи бухгалтера — формирует проводки, заполняет отчетность, рассчитывает налоги. Система мгновенно проверяет ответы, подсвечивает ошибки и показывает правильное решение.

Для обучения доступны два режима:

«Обучение» — можно бесконечно тренироваться и отрабатывать навыки, пока все не станет идеально.

«Экзамен» — дает возможность проверить себя, попасть в таблицу лидеров и увидеть свой прогресс в реальном времени.

В программе курса представлены разные тренажеры: где-то нужно вручную внести данные, в некоторых случаях нужно разнести ответы по колонкам. Форматы мы разрабатывали специально под отдельную тему, чтобы вы тренировали навыки, которые необходимы для выполнения подобных реальных задач.

Попробуйте новый инструмент во время обучения на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».

Из 46 обучающих модулей вы узнаете, как вести учет, составлять отчетность, рассчитывать налоги, разберетесь с настройками и ведением учета в 1С:Бухгалтерии 8.3, научитесь работать с ЭДО и управленческим учетом, будете готовы к прохождению налоговых проверок.

Вы актуализируете свои знания в бухучете, научитесь работать по новым ФСБУ, составлять отчетность любой сложности для компаний на ОСНО и УСН, использовать аналитику и управлять финансами. Сможете возглавить отдел бухгалтерии в коммерческой компании — вырасти до главбуха и финдира.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.