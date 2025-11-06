Обновлен тренажер «Дебет ↔ Кредит»: теперь сложнее, интереснее и вдвое больше заданий
Теперь в тренажере «Дебет ↔ Кредит» 88 новых сценариев, включая редкие случаи с НДС, переоценками и отложенными налогами. Можно отточить мастерство на всём: от «переводов в пути» до «товаров на комиссии».
Мы также обновили подсказки по счетам: каждый код теперь раскрывается полным названием, чтобы не путать «оборудование к установке» с «товарами отгруженными».
Интерфейс остался прежним — знакомый прогресс-бар, быстрый выбор дебета и кредита, наглядные подсказки и таблица лидеров.
Тренажёр уже доступен на Клерке, так что включайте светлую или темную тему и проверьте, сколько верных проводок подряд осилите.
🔥 Попробуйте обновлённый тренажёр прямо сейчас → https://www.klerk.ru/game/provodki/
Начать дискуссию