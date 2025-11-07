ЦОК ОК УСН 08.10 Мобильная
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 7 ноября 2025 года

Банк России установил курс доллара США 81 рубль, евро стоит 93,7.

На 7 ноября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81 рубль, курс евро — 93,7.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 7 ноября 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

81,3765 рубля

Евро

93,7641 рубля

Юань

11,3674 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 7 ноября 2025 года. Источник: ЦБ.

По данным на 6 ноября 2025 года курс доллара был 81,1885 рубля, евро — 93,513, юаня — 11,3362.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что с 10 ноября курс доллара будет в границах нового диапазона 81-82 рубля. Не исключено, что в последнюю неделю ноября доллар вернется к 79-80 рублям.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

