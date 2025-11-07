💲 Курс доллара, евро и юаня на 7 ноября 2025 года
На 7 ноября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81 рубль, курс евро — 93,7.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 7 ноября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
81,3765 рубля
Евро
93,7641 рубля
Юань
11,3674 рубля
По данным на 6 ноября 2025 года курс доллара был 81,1885 рубля, евро — 93,513, юаня — 11,3362.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что с 10 ноября курс доллара будет в границах нового диапазона 81-82 рубля. Не исключено, что в последнюю неделю ноября доллар вернется к 79-80 рублям.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
