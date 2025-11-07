Стало известно, сколько денег Правительство направит на крупные инфраструктурные проекты в регионах

До конца 2025 года нужно завершить реконструкцию шлюза в Ленинградской области и плотины в Карелии. На это кабмин выделил 370 млн рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 6 ноября 2025 года № 3144-р. Согласно документу, на продолжение и завершение строительства нескольких транспортных инфраструктурных объектов в регионах выделят 370 млн рублей.

Средства возьмут из резервного фонда кабмина. На эти деньги инвесторы смогут до конца 2025 года завершить реконструкцию Волховского шлюза на Волго-Балтийском водном пути в Ленинградской области и плотины № 23 на Беломорско-Балтийском канале в Карелии. Об этом сказано на сайте кабмина.

Также за счет федеральных средств продолжится строительство и реконструкция аэропорта Северный в Грозном. К концу 2025 года техническая готовность будет составлять не меньше 60%.