Минфин: как роялти включается в таможенную стоимость

Нельзя поделить роялти на части, и одну из них включить в таможенную стоимость.

В письме от 25.09.2025 № 27-01-21/93114 Минфин разъяснил порядок включения роялти в таможенную стоимость ввозимых товаров. Также ведомство ответило, можно ли распределить роялти на части, подлежащие и не подлежащие включению в таможенную стоимость.

Согласно подп. 7 п. 1 ст. 40 Таможенного кодекса ЕАЭС, при определении таможенной стоимости по методу стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1) к цене товаров добавляются роялти, которые производит покупатель в качестве условия продажи ввозимых товаров.

Ни в Таможенном кодексе, ни в правилах применения метода 1, утвержденных решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2012 г. № 283, нет норм, которые допускают возможность распределения роялти на части, подлежащие и не подлежащие включению в таможенную стоимость товаров.

То есть роялти должны включаться в таможенную стоимость в полном объеме (при одновременном выполнении предусмотренных подп. 7 п. 1 ст. 40 ТК ЕАЭС условий), либо не включаться, если какое-то из условий подп. 7 п. 1 ст. 40 ТК ЕАЭС не выполняется.