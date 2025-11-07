На Госуслугах запустили сервис по регистрации кассы и товарных знаков

Теперь предприниматели могут в режиме онлайн на портале Госуслуг зарегистрировать контрольно-кассовую технику, а также оформить права на свой товарный знак.

На портале Госуслуги появился новый функционал — сервис по регистрации кассы и товарных знаков.

Чтобы получить услугу, нужно выбрать жизненную ситуацию «Начните бизнес онлайн». Там же с декабря 2024 года можно зарегистрироваться в качестве ИП или открыть юрлицо.

«Новые функции жизненной ситуации "Начните бизнес онлайн" помогают человеку получить подробный план необходимых действий при запуске своего дела, разобраться, какая ему подходит система налогообложения, подать документы на регистрацию кассы и товарного знака без посещения ведомств, онлайн, не покидая портала Госуслуг»,— сказали в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Чтобы зарегистрировать бизнес на Госуслугах, нужно сначала получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Сделать это можно онлайн в приложении «Госключ».