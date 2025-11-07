Резидентам специальных административных районов могут упростить получение налоговых льгот

Международные холдинги в САР могут применять пониженные ставки налога на прибыль организаций с доходов по процентам, дивидендам и роялти. Однако для этого нужно, чтобы расходы в России составляли не меньше 70%. Из расчета хотят исключить затраты на операции с ценными бумагами.

Минфин собирается пересмотреть порядок учета доли расходов у резидентов специальных административных районов (САР). На право получения налоговых льгот влияет доля расходов международных холдинговых компаний (МХК) в России.

Теперь при расчете доли таких расходов не будут учитывать операции с ценными бумагами, пишет «Интерфакс».

Сейчас резидентам САР доступны пониженные ставки по налогу на прибыль с доходов в виде дивидендов, процентов и роялти — в размере 5% по полученным и 10% по выплаченным. Для получения льгот нужно не меньше 70% расходов нести в России. Теперь Минфин хочет, чтобы в расчет не брали затраты по операциям с ценными бумагами.

Ожидается, что новый порядок будет распространяться на отношения, возникшие с 1 января 2025 года.