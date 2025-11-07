Названы основные причины отказа в регистрации ККТ
Налоговики назвали основные причины отказа в регистрации контрольно-кассовой техники.
По общему правилу компании и ИП при расчетах должны применять ККТ. Для регистрации и перерегистрации контрольно-кассовой техники или снятии ее с учета нужно подать заявление, напомнили в УФНС.
Но налоговики могут отказать в проведении регистрационных действий. Так, основными причинами отказа были:
неправильный адрес расчетов (места установки ККТ);
неверное указание значения фискального признака отчета об изменении параметров регистрации ККТ;
неверное указание фискального признака отчета о закрытии фискального накопителя.
Чтобы ошибок не было, пользователей просят внимательно относиться к заполнению граф заявлений о регистрации, перерегистрации и снятии с учета ККТ.
Подать заявление можно на бумаге, в электронной форме через кабинет ККТ или Госуслуги, а также через изготовителя ККТ или оператора фискальных данных.
Согласно ст. 4.7 закона № 54-ФЗ:
при установке ККТ в здании — обязательно указывают его адрес с почтовым индексом;
если касса будет в машине — обязательно указывают наименование и номер транспортного средства, адрес организации или ИП;
при расчете в интернете – адрес сайта.
Отказ в регистрационных действиях ККТ может привести к блокировке фискального накопителя и дополнительным финансовым издержкам, предупредили налоговики.
