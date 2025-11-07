ЦОК ОК Общ 01.11 Мобилка
🔴 Вебинар: Налоговая реформа - 2026 для бухгалтеров маркетплейсов: ключевые изменения →
Регистрация ККТ

Названы основные причины отказа в регистрации ККТ

Причиной отказа в регистрации кассы будет неправильный адрес и неверные значения фискального признака отчета.

Налоговики назвали основные причины отказа в регистрации контрольно-кассовой техники.

По общему правилу компании и ИП при расчетах должны применять ККТ. Для регистрации и перерегистрации контрольно-кассовой техники или снятии ее с учета нужно подать заявление, напомнили в УФНС.

Но налоговики могут отказать в проведении регистрационных действий. Так, основными причинами отказа были:

  • неправильный адрес расчетов (места установки ККТ);

  • неверное указание значения фискального признака отчета об изменении параметров регистрации ККТ;

  • неверное указание фискального признака отчета о закрытии фискального накопителя.

Чтобы ошибок не было, пользователей просят внимательно относиться к заполнению граф заявлений о регистрации, перерегистрации и снятии с учета ККТ.

Подать заявление можно на бумаге, в электронной форме через кабинет ККТ или Госуслуги, а также через изготовителя ККТ или оператора фискальных данных.

Согласно ст. 4.7 закона № 54-ФЗ:

  • при установке ККТ в здании — обязательно указывают его адрес с почтовым индексом;

  • если касса будет в машине — обязательно указывают наименование и номер транспортного средства, адрес организации или ИП;

  • при расчете в интернете – адрес сайта.

Отказ в регистрационных действиях ККТ может привести к блокировке фискального накопителя и дополнительным финансовым издержкам, предупредили налоговики.

Автор

Клеверенс
Автоматизация учета

Как остановить «битву» между складом и бухгалтерией?

Ваша бухгалтерия и склад — в конфликте? Расхождения в остатках ведут к доначислениям НДС! В этой статье вы узнаете о причинах этих проблем и о революционном мобильном решении Клеверенс, которое навсегда избавит вас от головной боли.

Как остановить «битву» между складом и бухгалтерией?
6

Начать дискуссию

Главная Тарифы