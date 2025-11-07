⚡️ Итоги дня: собственники будут контролировать капремонт дома, школьники скупают на маркеплейсах опасные орехи, мошенники маскируются под сервисы оплаты коммуналки

7 ноября 2025 года на Земле начался самый сложный «геомагнитный день» в этом году — магнитные бури очень сильные.

В Госдуму внесли законопроект о создании комиссий собственников по контролю за капитальным ремонтом. Подрядчик получит оплату только после подписания акта приемки председателем комиссии от имени собственников.

Российские бьюти-бренды укрепляют свои позиции на рынке: выручка отечественных производителей выросла на 50% с января по октябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Роспатент отказал «Абрау-Дюрсо» в регистрации бренда Shirvan в России, поскольку Ширван является известным винодельческим регионом Азербайджана. Регистрация могла бы вводить потребителей в заблуждение.

Школьники скупают на маркетплейсах опасный бетельный орех. Он воздействует на нервную систему как нейростимулятор за счет психоактивного вещества ареколина, вызывающего жар и помутнение сознания. В Госдуме уже хотят запретить продажу такого товара.

РВБ (Wildberries) запустила цифровую B2B-витрину для российских компаний. B2B-покупатели смогут легко приобрести нужные товары в категориях, релевантных их бизнесу, сравнивать цены в режиме реального времени и получать полную картину ассортимента перед совершением покупки.

Мошенники маскируют Telegram-ботов под сервисы оплаты коммуналки. Активность злоумышленников усилилась на фоне внедрения в регионах единого электронного платежного документа.

В аэропорту Домодедово возобновили работу три курительные комнаты в зоне внутренних вылетов.

Российская игровая студия «Фоксхаунд» с 7 ноября 2025 года открывает доступ к публичной демоверсии многопользовательской гонки на отечественных грузовиках «Командиры Бездорожья».