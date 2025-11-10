🛠 Расширили перечень товаров для эксперимента по маркировке автозапчастей

Эксперимент продлится до 28 февраля 2026 года. В список добавили свечи зажигания, колеса и колесные диски, тормозные колодки и диски.

Кабмин расширил перечень товаров в эксперименте по маркировке автозапчастей.

По данным ТАСС, соответствующее постановление Правительства уже подписано.

Теперь в эксперименте по маркировке смогут добровольно участвовать производители, импортеры и продавцы свечей зажигания для автобусов, колес и колесных дисков, тормозных колодок и дисков.

До этого в списке были только масляные фильтры, свечи зажигания, лобовые стекла и стекла для наземного транспорта.

Эксперимент по маркировке автозапчастей начался 25 февраля 2025 года и продлится до 28 февраля 2026.