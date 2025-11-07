Инвестпроекты в новых регионах РФ будут страховать от военных рисков
Крупнейшие компании в новых регионах смогут страховать свои инвестиционные проекты от военных рисков.
Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
«Ведутся и разработки новых инструментов. Так, с ноября крупнейшие компании смогут бесплатно страховать инвестиционные проекты от военных рисков», — сказал Алиханов.
Он добавил, что ряд предприятий регулярно подвергаются обстрелам, поэтому Правительство разработало программу страхования военных рисков.
Она предусматривает покрытие ущерба и гарантирует выплаты на восстановление объектов после обстрелов.
