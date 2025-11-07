ЦОК ОК МП 05.11 Мобильная
Страхование

Инвестпроекты в новых регионах РФ будут страховать от военных рисков

С ноября 2025 для крупнейших компаний заработает бесплатное страхование от обстрелов.

Крупнейшие компании в новых регионах смогут страховать свои инвестиционные проекты от военных рисков.

Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Ведутся и разработки новых инструментов. Так, с ноября крупнейшие компании смогут бесплатно страховать инвестиционные проекты от военных рисков», — сказал Алиханов.

Он добавил, что ряд предприятий регулярно подвергаются обстрелам, поэтому Правительство разработало программу страхования военных рисков.

Она предусматривает покрытие ущерба и гарантирует выплаты на восстановление объектов после обстрелов.

