Новая игра на «Клерке»: Счёты — возвращаем классику в бухгалтерию!

Теперь можно щёлкать не только мышкой, но и по старой доброй классике — цифровым счётам. Проверьте, насколько быстро вы умеете считать, и попробуйте попасть в таблицу лидеров (для этого включайте режим «Турнир»).

Запускаем новую игру — Счёты. Классика бухгалтерского жанра — теперь на экране! Щёлкайте косточками, как в старые добрые времена, и покажите, кто быстрее всех считает.

Как играть:

Один клик подтягивает косточку к планке и добавляет её значение, повторный — возвращает назад.

Косточки двигаются группами, так что можно переносить целые блоки.

Проволоки снизу вверх обозначают разряды: единицы, десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч.

В обычных раундах собирайте число, указанное в блоке «Цель» .

После 12 раундов начнутся выражения — соберите первое число, выполните действие и получите результат.

Двойной клик по проволоке очищает разряд — удобно, если что-то посчитали “слишком по-бухгалтерски”.

🕹️ Режимы игры:

Тренировка — без таймера и без давления. Можно спокойно освоиться.

Турнир — 3 минуты, счёт идёт! После окончания результат автоматически попадает в таблицу лидеров.

👉 Только сыграв в режиме «Турнир», вы сможете попасть в рейтинг лучших счётчиков Клерка!

📊 Первые чемпионы уже там:

🥇 Борис Мальцев — 3 раунда за 12 секунд.

🥈 Олег Мальцев — 1 раунд за 5 секунд.

Кто станет следующим мастером счётов? Заходите, кликайте и докажите, что именно вы — бухгалтер с молниеносной скоростью мышления и курсора!