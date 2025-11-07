Новая игра на «Клерке»: Счёты — возвращаем классику в бухгалтерию!
Запускаем новую игру — Счёты. Классика бухгалтерского жанра — теперь на экране! Щёлкайте косточками, как в старые добрые времена, и покажите, кто быстрее всех считает.
Как играть:
Один клик подтягивает косточку к планке и добавляет её значение, повторный — возвращает назад.
Косточки двигаются группами, так что можно переносить целые блоки.
Проволоки снизу вверх обозначают разряды: единицы, десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч.
В обычных раундах собирайте число, указанное в блоке «Цель».
После 12 раундов начнутся выражения — соберите первое число, выполните действие и получите результат.
Двойной клик по проволоке очищает разряд — удобно, если что-то посчитали “слишком по-бухгалтерски”.
🕹️ Режимы игры:
Тренировка — без таймера и без давления. Можно спокойно освоиться.
Турнир — 3 минуты, счёт идёт! После окончания результат автоматически попадает в таблицу лидеров.
👉 Только сыграв в режиме «Турнир», вы сможете попасть в рейтинг лучших счётчиков Клерка!
📊 Первые чемпионы уже там:
🥇 Борис Мальцев — 3 раунда за 12 секунд.
🥈 Олег Мальцев — 1 раунд за 5 секунд.
Кто станет следующим мастером счётов? Заходите, кликайте и докажите, что именно вы — бухгалтер с молниеносной скоростью мышления и курсора!
