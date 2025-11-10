💲 Курс доллара, евро и юаня на 10 ноября 2025 года
Банк России установил курс доллара США 81,2 рубля, евро стоит 93,8.
На 10 ноября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81,2 рубля, курс евро — 93,8.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 10 ноября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
81,2257 рубля
Евро
93,8365 рубля
Юань
11,3561 рубля
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич прогнозирует, что с 10 по 16 ноября 2025 года юань продолжит укрепляться, его поддержит рост спроса на валюту со стороны импортеров, а также на ситуацию повлияет ожиданием инвесторов по снижению ключевой ставки.
