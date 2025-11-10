ЦОК ОК 11.11 ОК БСН Мобильная
🔴 Вебинар: Налоговая реформа - 2026 для бухгалтеров маркетплейсов: ключевые изменения →
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 10 ноября 2025 года

Банк России установил курс доллара США 81,2 рубля, евро стоит 93,8.

На 10 ноября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81,2 рубля, курс евро — 93,8.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 10 ноября 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

81,2257 рубля

Евро

93,8365 рубля

Юань

11,3561 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 10 ноября 2025 года. Источник: ЦБ.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич прогнозирует, что с 10 по 16 ноября 2025 года юань продолжит укрепляться, его поддержит рост спроса на валюту со стороны импортеров, а также на ситуацию повлияет ожиданием инвесторов по снижению ключевой ставки.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы