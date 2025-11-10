💲 Курс доллара, евро и юаня на 10 ноября 2025 года

На 10 ноября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81,2 рубля, курс евро — 93,8.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 10 ноября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 81,2257 рубля Евро 93,8365 рубля Юань 11,3561 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 10 ноября 2025 года. Источник: ЦБ.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич прогнозирует, что с 10 по 16 ноября 2025 года юань продолжит укрепляться, его поддержит рост спроса на валюту со стороны импортеров, а также на ситуацию повлияет ожиданием инвесторов по снижению ключевой ставки.

