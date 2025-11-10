Налоговая реформа 2026: чего ждать бухгалтерам маркетплейсов
2026 год принесет значительные изменения в налогообложении и отчетности для компаний, работающих через маркетплейсы.
2026 год принесет значительные изменения в налогообложении и отчетности для компаний, работающих через маркетплейсы. Вебинар поможет бухгалтерам разобраться с новыми ставками НДС, изменениями в лимитах по УСН, особенностями учета доходов селлеров и обязанностями маркетплейсов по передаче данных в налоговые органы.
На вебинаре разберем:
Основные изменения налоговой реформы 2026, влияющие на работу маркетплейсов и селлеров.
Повышение ставки НДС с 20% до 22% и снижение лимита дохода для НДС на УСН с 60 до 10 млн рублей.
Особенности учета и налогообложения доходов селлеров на различных налоговых режимах (УСН, ОСНО).
АУСН: плюсы и минусы режима, можно ли на него перейти.
Новые обязанности маркетплейсов: передача данных о доходах и взаимодействие с налоговой.
Как правильно отражать операции по комиссиям, возвратам и расходам в учете.
Кейс-стади: пошаговый разбор ситуаций, с которыми сталкиваются бухгалтеры маркетплейсов в связи с изменениями.
Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
