Налоговая реформа 2026: чего ждать бухгалтерам маркетплейсов

Узнайте последние новости законодательства – 2026 и как они влияют на селлера. Адаптируйте учет, режим налогообложения и взаимодействие с платформами в условиях новых налоговых правил.

2026 год принесет значительные изменения в налогообложении и отчетности для компаний, работающих через маркетплейсы.

Бесплатный вебинар «Налоговая реформа — 2026 для бухгалтеров маркетплейсов: ключевые изменения и новые требования» поможет бухгалтерам разобраться с новыми ставками НДС, изменениями в лимитах по УСН, особенностями учета доходов селлеров и обязанностями маркетплейсов по передаче данных в налоговые органы. Он состоится 11 ноября в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

Основные изменения налоговой реформы 2026, влияющие на работу маркетплейсов и селлеров. Повышение ставки НДС с 20% до 22% и снижение лимита дохода для НДС на УСН с 60 до 10 млн рублей. Особенности учета и налогообложения доходов селлеров на различных налоговых режимах (УСН, ОСНО). АУСН: плюсы и минусы режима, можно ли на него перейти. Новые обязанности маркетплейсов: передача данных о доходах и взаимодействие с налоговой. Как правильно отражать операции по комиссиям, возвратам и расходам в учете. Кейс-стади: пошаговый разбор ситуаций, с которыми сталкиваются бухгалтеры маркетплейсов в связи с изменениями.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

