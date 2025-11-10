Стал известен размер социальной пенсии на 1 октября 2025 года

С начала 2025 года социальная пенсия в России выросла в среднем на 2 тысячи рублей.

По данным Социального фонда, на 1 октября 2025 года социальная пенсия в среднем составила 15,5 тыс. рублей.

В начале 2025 года размер социальной пенсии был 13 511,95 рубля. 1 октября 2025 года показатель вырос до 15 514,11 рубля в месяц. Об этом пишут «РИА Новости».

Работающие пенсионеры в среднем получают социальную пенсию в 11 705,66 рубля, а те, кто не работает, — 15 814,26.