Рассчитать стоимость патента можно на сайте ФНС

Чтобы предприниматели могли точно понять, какая у них будет налоговая нагрузка, на сайте ФНС есть калькулятор с расчетом стоимости патента.

Система не требует персональных данных, а также не создает обязанности по уплате налога. В меню можно самостоятельно рассчитать стоимость патента с учетом вида деятельности и периода ее ведения. Также нужно указать среднюю численность сотрудников.

Как только все данные будут введены, калькулятор рассчитает сумма налога и предоставит информацию о сроках уплаты.