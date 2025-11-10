ЦОК ОК 11.11 ОК БСН Мобильная
Рассчитать стоимость патента можно на сайте ФНС

Чтобы предприниматели могли точно понять, какая у них будет налоговая нагрузка, на сайте ФНС есть калькулятор с расчетом стоимости патента.

На сайте ФНС есть сервис «Налоговый калькулятор — расчет стоимости патента». Он позволит предпринимателям рассчитать сумму налога на ПСН.

Система не требует персональных данных, а также не создает обязанности по уплате налога. В меню можно самостоятельно рассчитать стоимость патента с учетом вида деятельности и периода ее ведения. Также нужно указать среднюю численность сотрудников.

Как только все данные будут введены, калькулятор рассчитает сумма налога и предоставит информацию о сроках уплаты.

