Как подать декларацию, если не известна кадастровая стоимость подаренной недвижимости

В декларации пишут стоимость объекта по договору дарения или оценочную стоимость.

Налогоплательщик получил в подарок недвижимость не от близкого родственника в ЛНР. Но ее кадастровая стоимость неизвестна, ее нет в том числе и в выписке из ЕГРН по объекту.

Кадастровая оценка для определения кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории ЛНР не проводилась, отметили налоговики.

«Для декларирования дохода при получении в дар объекта недвижимости необходимо указать стоимость такого имущества, указанную в договоре дарения, либо (при ее отсутствии) — оценочную стоимость объекта недвижимости, проведенную в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ"», — указали представители ФНС.

Доходом признается экономическая выгода, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить – это предусмотрено в ст. 41 НК.