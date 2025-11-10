ЦОК ОК 11.11 ОК БСН Мобильная
🔴 Вебинар: Налоговая реформа - 2026 для бухгалтеров маркетплейсов: ключевые изменения →
Налог на имущество физических лиц

Налоговики объяснили, как платить налоги за умершего родственника

Если человек умер, у него прекращается обязанность по уплате налогов. Однако если у такого физлица были долги, то погасить их будет нужно его наследникам.

В чате ФНС возник вопрос, как уплатить налог на имущество за родственника, который умер в 2025 году.

Представитель налоговой разъяснил, что в связи со смертью физлица прекращается обязанность по уплате налогов. То есть за умершего родственника налог платить не нужно.

Однако если у умершего есть задолженность по имущественным налогам, то ее будут должны погасить наследники в порядке, который устанавливает ГК.

Автор

VK Tech
HR

Итоги года в HR: цифровизация, культура и новое лидерство. Тренды и смыслы на 2026

2025 год стал переломным для HR-отрасли: технологии стали ближе, а человеческий фактор — важнее. 19 ноября в Москве эксперты HR Day Overview 2025 обсудят, куда движется индустрия и какие технологии определят следующий год.

Итоги года в HR: цифровизация, культура и новое лидерство. Тренды и смыслы на 2026

Начать дискуссию

Главная Тарифы