🍔 McDonald's зарегистрировал в России семь товарных знаков

McDonald's зарегистрировал в РФ семь товарных знаков на русском и английских языках.

В числе зарегистрированных товарных знаков – «Биг тейсти», «Квотер паундер», «Роял чизбургер», «McFresh», «McFlurry», «Big Mac» и «МакДоставка».

Заявки в Роспатент подали из США в декабре 2024 года компанией «Макдоналдс Корпорейшн», уточняет ТАСС.

Дата истечения действия этих товарных знаков – декабрь 2034 года.

Напомним: McDonald's приостановил работу в России весной 2022 года.