🍔 McDonald's зарегистрировал в России семь товарных знаков
Компания McDonald's зарегистрировала товарные знаки шести блюд и услуги доставки.
McDonald's зарегистрировал в РФ семь товарных знаков на русском и английских языках.
В числе зарегистрированных товарных знаков – «Биг тейсти», «Квотер паундер», «Роял чизбургер», «McFresh», «McFlurry», «Big Mac» и «МакДоставка».
Заявки в Роспатент подали из США в декабре 2024 года компанией «Макдоналдс Корпорейшн», уточняет ТАСС.
Дата истечения действия этих товарных знаков – декабрь 2034 года.
Напомним: McDonald's приостановил работу в России весной 2022 года.
