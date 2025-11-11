ФАС разработает интерактивную карту рекламных конструкций

ФАС планирует создать интерактивную карту рекламных конструкций, сообщила замглавы ведомства Адиля Вяселева.

Антимонопольная служба планирует, что инструмент смогут использовать как органы власти, так и предприниматели.

Также расширятся возможности оценки развития наружной рекламы на уровне отдельных регионов и округов.

ФАС прорабатывает этот вопрос в рамках исполнения пунктов Национального плана развития конкуренции на 2026-2030 гг., уточнили в ведомстве.

Также в числе мероприятий, определяющих вектор развития рекламной отрасли, указали повышение ответственности банков за нарушение требований законодательства о рекламе и анализ рекламы, размещаемой блогерами и лидерами общественного мнения.

При этом ФАС поддерживает акты саморегулирования отрасли, направленные на создание качественного и добросовестного маркетингового продукта, говорится в сообщении ведомства.

Например, на площадке антимонопольной службы был подписан Меморандум практики маркетинговых коммуникаций производителей и брендов безалкогольного пива и пивных напитков.

Документ призван сформировать ответственный подход к рекламе безалкогольного пива и пивных напитков и определить минимальные и необходимые требования к продвижению этой продукции.