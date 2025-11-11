Мобильные операторы не будут отвечать за отключение связи из-за угрозы атаки БПЛА
Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект об освобождении операторов связи от ответственности, если они не будут оказывать услуги из-за угрозы атаки беспилотников.
«Законопроектом предлагается освободить операторов связи от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи», — сказано в документе.
Кроме того, мобильные операторы будут обязаны отключить связь при поступлении «соответствующего запроса».
Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму, реализация его положений не потребует дополнительных расходов из бюджета.
А кто ж тогда будет отвечать за некачественное оказание предварительно оплаченных услуг? Пушкин?