Мобильные операторы не будут отвечать за отключение связи из-за угрозы атаки БПЛА

Если из-за угрозы атаки беспилотников мобильные операторы отключат связь, то они не будут наказаны за это. Более того — они будут обязаны приостановить услуги по запросу.

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект об освобождении операторов связи от ответственности, если они не будут оказывать услуги из-за угрозы атаки беспилотников.

«Законопроектом предлагается освободить операторов связи от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи», — сказано в документе.

Кроме того, мобильные операторы будут обязаны отключить связь при поступлении «соответствующего запроса».

Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму, реализация его положений не потребует дополнительных расходов из бюджета.