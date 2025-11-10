Ожидания бизнеса от бухгалтеров смещаются в сторону стратегического партнерства

Бухгалтеры перестают быть просто исполнителями — бизнес ждёт от них стратегического участия. Согласно исследованию ВТБ, компании всё чаще обращаются к бухгалтерам не за отчётами, а за советом: как оптимизировать налоги, автоматизировать процессы и выстроить финансовую стратегию.

Исследование ВТБ показывает, что бухгалтеры становятся не просто исполнителями, а участниками, влияющими на финансовое планирование и развитие компаний. Их роль усиливается, а запросы предпринимателей расширяются из-за усложнения налогового законодательства, а также повышенного интереса к автоматизации и аутсорсингу учетных процессов.

Аналитики проанализировали более 12 тысяч обращений в сервис цифровой бухгалтерии ВТБ.

Наиболее распространённый запрос связан с организацией приёма платежей через QR-код. Бизнес активно привлекает специалистов для корректной настройки платёжных систем и отражения операций в учёте.

На втором месте — вопросы базового бухгалтерского ликбеза. Предприниматели интересуются отчётными сроками, требованиями к ведению бизнеса и возможностями личного кабинета на сайте ФНС.

Далее следуют обращения по трудовому праву: от общих положений до нюансов налоговых расчётов и кадровой отчётности.

Четвёртую позицию занимает блок вопросов о налоговых изменениях, прежде всего по НДС.

Пятую — запросы на проактивное информирование о предстоящих платежах и отчётности. Пик обращений традиционно приходится на период налоговой отчётности с апреля по июнь.

Исследование подтверждает трансформацию роли бухгалтера: бизнесу теперь нужен не просто специалист, а стратегический партнёр, который способен помочь в консультировании и цифровизации бизнес-процессов.