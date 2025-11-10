ЦОК ОК 11.11 ОК МП Мобильная
🔴 Вебинар: Налоговая реформа - 2026 для бухгалтеров маркетплейсов: ключевые изменения →

Ожидания бизнеса от бухгалтеров смещаются в сторону стратегического партнерства

Бухгалтеры перестают быть просто исполнителями — бизнес ждёт от них стратегического участия. Согласно исследованию ВТБ, компании всё чаще обращаются к бухгалтерам не за отчётами, а за советом: как оптимизировать налоги, автоматизировать процессы и выстроить финансовую стратегию.

Исследование ВТБ показывает, что бухгалтеры становятся не просто исполнителями, а участниками, влияющими на финансовое планирование и развитие компаний. Их роль усиливается, а запросы предпринимателей расширяются из-за усложнения налогового законодательства, а также повышенного интереса к автоматизации и аутсорсингу учетных процессов.

Аналитики проанализировали более 12 тысяч обращений в сервис цифровой бухгалтерии ВТБ.

  • Наиболее распространённый запрос связан с организацией приёма платежей через QR-код. Бизнес активно привлекает специалистов для корректной настройки платёжных систем и отражения операций в учёте.

  • На втором месте — вопросы базового бухгалтерского ликбеза. Предприниматели интересуются отчётными сроками, требованиями к ведению бизнеса и возможностями личного кабинета на сайте ФНС.

  • Далее следуют обращения по трудовому праву: от общих положений до нюансов налоговых расчётов и кадровой отчётности.

  • Четвёртую позицию занимает блок вопросов о налоговых изменениях, прежде всего по НДС.

  • Пятую — запросы на проактивное информирование о предстоящих платежах и отчётности. Пик обращений традиционно приходится на период налоговой отчётности с апреля по июнь.

Исследование подтверждает трансформацию роли бухгалтера: бизнесу теперь нужен не просто специалист, а стратегический партнёр, который способен помочь в консультировании и цифровизации бизнес-процессов.

Дата публикации: 10.11.2025, 19:16

VK Tech
HR

Итоги года в HR: цифровизация, культура и новое лидерство. Тренды и смыслы на 2026

2025 год стал переломным для HR-отрасли: технологии стали ближе, а человеческий фактор — важнее. 19 ноября в Москве эксперты HR Day Overview 2025 обсудят, куда движется индустрия и какие технологии определят следующий год.

Итоги года в HR: цифровизация, культура и новое лидерство. Тренды и смыслы на 2026

Комментарии

2
  • Ольга Сидорова
    Индивидуальный предприниматель

    Похоже, скоро бухгалтеры будут не только считать деньги, но и программировать роботов, чтобы те считали деньги за них, а сами они будут сидеть и думать, как бы ещё больше автоматизировать свою работу, чтобы наконец-то заняться чем-то действительно интересным, например, выращиванием кактусов на подоконнике.

Главная Тарифы