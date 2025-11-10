ЦОК ОК 11.11 ОК МП Мобильная
Минцифры начало тестировать 24-часовую блокировку сим-карт

Временные блокировки позволят повысить защиту от беспилотников. Чтобы получить доступ, нужно подтвердить, что устройством пользуется человек, а не бот.

Мобильные операторы запустили новый способ защиты от беспилотников. Если абонент вернулся из-за рубежа, ему нужно подтвердить, что сим-карта будет использоваться в мобильном телефоне, а не встроена в БПЛА.

Сделать это можно, введя капчу по ссылке, которую пришлет оператор.

«До этого мобильный интернет и смс на этой сим-карте будут временно блокироваться», — сказано в телеграм-канале Минцифры.

Механизм начал работать в тестовом режиме 10 ноября 2025 года. Блокировка на 24 часа произойдет, если:

  • сим-карта неактивна в течение 72 часов;

  • абонент вернулся из международного роуминга.

