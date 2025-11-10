Минцифры начало тестировать 24-часовую блокировку сим-карт
Мобильные операторы запустили новый способ защиты от беспилотников. Если абонент вернулся из-за рубежа, ему нужно подтвердить, что сим-карта будет использоваться в мобильном телефоне, а не встроена в БПЛА.
Сделать это можно, введя капчу по ссылке, которую пришлет оператор.
«До этого мобильный интернет и смс на этой сим-карте будут временно блокироваться», — сказано в телеграм-канале Минцифры.
Механизм начал работать в тестовом режиме 10 ноября 2025 года. Блокировка на 24 часа произойдет, если:
сим-карта неактивна в течение 72 часов;
абонент вернулся из международного роуминга.
