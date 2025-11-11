Можете ли вы перейти на АУСН – проверьте за 5 минут

На «Клерке» появился чек-лист, который покажет, соответствует ли ваш бизнес требованиям для перехода на АУСН.

Предприниматели задумываются о переходе на АУСН с 2026 года. Для этого нужно соответствовать условиям спецрежима.

Проверьте, подходит ли ваша компания под АУСН, через интерактивный чек-лист на «Клерке».

Ответьте на несколько простых вопросов и узнаете, соответствует ли ваш бизнес требованиям ФНС.

Результат увидите сразу — с подсказками, ссылками на законодательство и рекомендациями, что делать, если не проходите по условиям.

Укажите регион деятельности, выбранный банк, доход, количество сотрудников, долю других юрлиц, а также ответьте на вопросы о деятельности бизнеса. Проверить свой бизнес.