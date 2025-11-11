💰 Фиксированную выплату к страховой пенсии могут увеличить
Депутат Сергей Миронов направил обращение главе Правительства Михаилу Мишустину с предложением проиндексировать фиксированную выплату к страховой пенсии.
Депутат рассказал, что структура страховой пенсии складывается из индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты, которая сегодня составляет 8907 тысяч рублей в месяц. Каждый год эта сумма индексируется по решению Правительства.
«Предлагаю провести индексацию фиксированной выплаты, увеличив ее с 8 907 до 17 815 тысяч рублей. Принятие такого решения повысит благосостояние пенсионеров и укрепит доверие граждан к пенсионной системе», — считает Миронов.
Он добавил, что изначально фиксированная выплата вводилась как гарантированный базовый компонент пенсии для обеспечения минимального уровня доходов пенсионеров. Но со временем она перестала соответствовать реальным потребностям людей.
