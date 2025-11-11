Трансграничная онлайн-торговля выросла на 25% с начала 2025 года

Несмотря на рост числа заказов, средний чек на покупку товаров из-за рубежа упал на 18,5%. Чаще всего россияне покупают с доставкой бытовую технику и электронику.

С января по сентябрь 2025 года россияне потратили на онлайн-заказы из-за рубежа 236,8 млрд рублей.

Показатель вырос на 25% год к году и составил 8,2 трлн рублей, но доля онлайн-покупок из-за границы в общем объеме электронной коммерции упала с 3,1% до 2,9%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В трансграничных покупках по сумме затрат лидирует бытовая техника и электроника (25,3% от общего объема). Также покупатели часто заказывают товары для дома и мебель (18,3%), одежду и обувь (9,7%), автозапчасти и аксессуары для машин (5,8%), товары для здоровья и красоты (5,7%), инструменты (4,8%) и спортивные товары (3,9%).

Средний чек заказов из-за рубежа по итогам девяти месяцев 2025 года составил 16,5 тыс. рублей, что на 18,5% меньше год к году. Однако число самих заказов выросло на 22%.

Чаще всего россияне заказывают товары брендов Nike, New Balance, Adidas, Uniqlo, Pop Mart.

Узнайте актуальные изменения во внешнеэкономической деятельности — приходите на бесплатный вебинар «ВЭД — 2026: новые правила, налоги и проверки». Он состоится 18 ноября в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Продление до конца 2027 года ограничений на ввоз и вывоз товаров: ключевые положения и перечни запрещенной и ограниченной продукции. Упрощенный порядок сертификации и маркировки импортных товаров – как использовать и что изменится после 1 сентября 2026 года. Новые правила подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте: необходимые документы и ошибки, которых стоит избегать. Особенности учета импортных пошлин, налогов и дополнительных расходов в 2026 году. Расчеты с платежными агентами. Практические рекомендации для бухгалтеров по подготовке документов, взаимодействию с контрагентами и проверяющими органами.

Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению.

Ждем вас на вебинаре 18 ноября в 11:00 мск!