⚡️ Итоги дня: 69% россиян хотят запретить продажу вейпов, ставки по семейной ипотеке могут взлететь до 12%, в музеях появятся лежанки и миски для животных

Только 7% россиян выступили против запрета продавать вейпы. Подавляющее большинство россиян (69%) выступает за полный запрет продажи.

Минпромторг фиксирует рост числа отечественных брендов парфюмерии, а также увеличение объемов производства продукции.

Российский разработчик персональных устройств Kvadra разрабатывает десктопную операционную систему (ОС) kvadraOS для создания полноценной линейки персональных устройств.

В Госдуме заявили, что ставка по семейной ипотеке может взлететь до 12%. Депутаты обсуждают ставки 4%, 6% и 10% либо 12%. Если один ребенок, то 10% либо 12%, а если второй родился, то 6%, если третий, то 4%. Ожидается, что в 2026 году вступит в силу закон о дифференцированных ставках по семейной ипотеке.

Ретейлер Fix Price получил на некоторые магазины сети лицензии на торговлю алкоголем.

Х5 будет продавать в супермаркетах «Перекресток» замороженные блюда из Burger King. Речь идет о куриных наггетсах, стрипсах и сырных медальонах, они уже появились на полках сети в конце октября 2025 года.

Rostic’s откроет кофейни в своих ресторанах. С 19 ноября 2025 года запустят пилотный проект по созданию в 10 ресторанах Москвы зон кафе под суббрендом [R]Cafe. В кафе будут продаваться напитки на основе кофе, чай, бабл-ти, лимонады, а также сэндвичи, выпечка и десерты.

«Яндекс Маркет» запустил бесплатное обучение ИИ для селлеров. Продавцов научат генерировать продающий контент и автоматизировать процессы.

Предстоящей зимой россияне будут работать всего 56 дней из 90. Это самый низкий показатель более чем за 20 лет. Впервые за много лет нерабочими праздничными днями объявлен период с 1 по 11 января включительно.

После вступления в силу с 1 сентября 2025 году закона о маркировке телефонных вызовов компаний количество спам-звонков в России сократилось на 25-30%.

«Роскадастр» проводит крупнейшую закупку космических снимков Земли с негосударственных космических аппаратов. Стоимость контракта — 212,7 млн рублей.

В 2ГИС появилась информация о цене проезда на общественном транспорте более чем в 100 городах.

Практически половина опрошенных россиян (46%) относится к «Черной пятнице» скептически и считает скидки, предлагаемые во время распродаж, искусственными.

В музеях Москвы появятся зоны для питомцев с лежанками и кормом.

Правительство предложило запретить выдворение мигрантов-участников СВО.

Участников рынка онлайн-кинотеатров обяжут направлять Mediascope бессрочные идентификаторы пользователей, сформированные с использованием их номеров телефонов, а также полную информацию об аудитории конкретных фильмов и сериалов, включая паузы и возобновления просмотров.

Ученые предложили добавлять стеклянные отходы в бетон качестве частичной замены цемента в строительных смесях. Применение такого подхода позволит не только решить проблему накопления стеклянных отходов, но и локализовать производство стройматериалов, снизив их стоимость.