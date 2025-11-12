ФНС объяснила, как подать заявление на рассрочку налоговой задолженности

Компании, ИП и физлица могут онлайн направить заявление на получение рассрочки по уплате налоговых долгов. Сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.

Чтобы получить рассрочку по уплате налоговой задолженности, нужно подать заявление. Сделать это можно онлайн через личный кабинет налогоплательщика.

В личном кабинете юрлица или ИП нужно перейти в раздел «Заявления». Физическим лицам в личном кабинете нужно выбрать раздел «Каталог обращений» — «Рассрочка по налоговым платежам».

«Для оформления необходимо предоставить документы, подтверждающие обоснованность просьбы о предоставлении рассрочки», — сказано на сайте ФНС.

Получение рассрочки освободит компании, ИП и физлиц от принудительного взыскания и блокировки банковских счетов.