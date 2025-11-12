ФНС объяснила, как подать заявление на рассрочку налоговой задолженности
Чтобы получить рассрочку по уплате налоговой задолженности, нужно подать заявление. Сделать это можно онлайн через личный кабинет налогоплательщика.
В личном кабинете юрлица или ИП нужно перейти в раздел «Заявления». Физическим лицам в личном кабинете нужно выбрать раздел «Каталог обращений» — «Рассрочка по налоговым платежам».
«Для оформления необходимо предоставить документы, подтверждающие обоснованность просьбы о предоставлении рассрочки», — сказано на сайте ФНС.
Получение рассрочки освободит компании, ИП и физлиц от принудительного взыскания и блокировки банковских счетов.
