Компаниям хотят установить оборотные штрафы за отказ перейти на отечественный софт

Если компании в установленный срок (до 1 января 2028 года) не перевели свою значимую информационную инфраструктуру на российское ПО, им придется платить оборотные штрафы.

Минцифры подготовило законопроект об оборотных штрафах для компаний, которые в установленный срок не перевели свои значимые объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное программное обеспечение (ПО).

Еще штрафовать будут организации, которые не классифицировали свои объекты критической инфраструктуры как значимые.

Кроме того, министерство подготовило проекты постановлений, по которым значимые КИИ нужно перевести на отечественное ПО до 1 января 2028 года. Если будут объективные основания, срок продлят, но до 1 декабря 2030.

«Либо компании подтверждают, что они готовы к 1 января 2028 года перейти [на российское ПО], либо внутри отрасли выбирают компании, которые начинают реализовывать те проекты, которые будут закрывать "белые пятна"», — сказал глава Минцифры Максут Шадаев.

Также он добавил, что компании должны подписать соглашение с кабмином о том, что они берут ответственность за реализацию особо значимого проекта.