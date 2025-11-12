Минпромторг хочет создать единый институт онлайн- и офлайн-ретейла — аналог СРО

Маркетплейс сможет заключить посреднический договор с торговой сетью на продажу товаров. Сейчас продукты нужно обязательно выкупать.

Глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал о планах создать институт саморегулирования, который объединит онлайн- и офлайн-ретейл.

Основная задача этой модели — «устранить дисбалансы и правовые пробелы в регулировании» торговли. Нужно избавиться от устаревших норм, например, отказаться от ведения торгового реестра.

«Создать универсальный институт саморегулирования с участием торговых сетей, поставщиков, цифровых платформ и заинтересованных органов власти. Он должен стать центром выработки единых добровольных стандартов делового поведения и механизмов арбитража», — сказал Антон Алиханов.

Кроме того, торговые онлайн-площадки, которые входят в одну группу с торговой сетью, смогут заключать посреднические договоры при продаже продовольственной продукции. Сейчас маркетплейс должен выкупать товары, без посредничества.

Также собственники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) смогут работать в мультибрендовом формате. То есть выдавать заказы любых платформ, с которыми заключили договор.