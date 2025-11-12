Одному из многодетных родителей могут сократить рабочую неделю
Депутаты от партии ЛДПР предложили до 30 часов сократить рабочую неделю одному из родителей в многодетной семье.
В ст. 92 ТК внесут изменение, по которому один из родителей, воспитывающий трех и более детей, имеет право работать не более 30 часов в неделю.
«В сутках, тем временем, по-прежнему всего 24 часа, а значит многодетные мамы и папы живут в постоянном режиме сверхнагрузки, вынужденные разрываться между домом и работой, что плохо сказывается не только на их здоровье и психологическом состоянии, но и на атмосфере внутри семьи», — сказал лидер партии Леонид Слуцкий.
Сейчас закон не предусматривает сокращенную неделю для многодетных родителей. Их полная занятость — 40 часов. При таком распорядке семьям недостаточно времени для того, чтобы заниматься детьми. Например, провожать их в школу, на кружки и занятия.
Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Комментарии2
а второго - вовсе освободить от работы!
ну.... что бы он больше дома был.
Конечно же с сохранением заработной платы!
конечно же двойной - кормить-то надо и себя и ребёнка!
И так должно продолжаться.... пока наш ребёнок ... пока он ещё ребёнок! То есть... нуу.... лет до 60-ти приблизительно!
Ну, хорошо-хорошо, уговорили.... 50 на крайняк но это самый минимум!
есть у кого-нибудь возможность передать бы ему, что.... что все его дальнейшие... уже как-то даже не смешно!
До этого ещё как-то воспринималось.... ещё и посмеяться можно было, и у виска покрутить в его сторону.... как-то .... ну ..... ну зачем обычно люди в цирк ходят - на клоунов посмотреть поржать....
Но у него что-то уже... даже и на клоунаду не похоже.
Хоть бы отдохнул немножко - перекур взял бы...