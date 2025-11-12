Одному из многодетных родителей могут сократить рабочую неделю

Чтобы один из родителей проводил больше времени с детьми, депутаты хотят внести изменения в ТК и сократить рабочую неделю многодетным.

Депутаты от партии ЛДПР предложили до 30 часов сократить рабочую неделю одному из родителей в многодетной семье.

В ст. 92 ТК внесут изменение, по которому один из родителей, воспитывающий трех и более детей, имеет право работать не более 30 часов в неделю.

«В сутках, тем временем, по-прежнему всего 24 часа, а значит многодетные мамы и папы живут в постоянном режиме сверхнагрузки, вынужденные разрываться между домом и работой, что плохо сказывается не только на их здоровье и психологическом состоянии, но и на атмосфере внутри семьи», — сказал лидер партии Леонид Слуцкий.

Сейчас закон не предусматривает сокращенную неделю для многодетных родителей. Их полная занятость — 40 часов. При таком распорядке семьям недостаточно времени для того, чтобы заниматься детьми. Например, провожать их в школу, на кружки и занятия.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.