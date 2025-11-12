Налоговики уточнили про штраф за несвоевременную сдачу персонифицированных сведений

За несвоевременное представление отчета оштрафуют на 200 рублей.

В чате ФНС спросили, какая наступает ответственность за несвоевременную сдачу персонифицированных сведений.

За несвоевременное представление персонифицированных сведений о физических лицах (КНД 1151162) предусмотрен штраф по ст. 126 НК в размере 200 рублей, ответили налоговики.

Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги — смотрите наш бухгалтерский календарь.