ЦОК Премиум 12.11 Мобильная V2
🔴 Вебинар: Бухгалтер на аутсорсе в 2026 году: новые реалии, договор, стоимость услуг →
Налоговая отчетность

Налоговики уточнили про штраф за несвоевременную сдачу персонифицированных сведений

За несвоевременное представление отчета оштрафуют на 200 рублей.

В чате ФНС спросили, какая наступает ответственность за несвоевременную сдачу персонифицированных сведений.

За несвоевременное представление персонифицированных сведений о физических лицах (КНД 1151162) предусмотрен штраф по ст. 126 НК в размере 200 рублей, ответили налоговики.

Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги — смотрите наш бухгалтерский календарь.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяТарифы Клерка