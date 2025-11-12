🔌 В двух регионах вернули запрет на майнинг

В Забайкалье и Бурятии с 15 ноября 2025 возобновится запрет майнинга криптовалют.

В отдельных районах Забайкальского края и Бурятии возобновится запрет на майнинг криптовалют.

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на документы кабмина. Запрет возобновляется с 15 ноября 2025 года.

На период с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии полностью запретили майнинг крипты в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и во всех новых регионах.

Но в Забайкалье и Бурятии будут введены частичные ограничения: только на осенне-зимний период до 2031 года.

Ранее в Забайкальском крае и Бурятии хотели запретить майнинг полностью, но пока вопрос отложили.