Можно ли в течение года поменять объект налогообложения на АУСН

Налоговую службу спросили – можно ли в течениеи года перейти с АУСН доходы на АУСН доходы минус расходы.

Согласно ч. 2 ст. 5 закона 17-ФЗ налоговый объект выбирает сам налогоплательщик. Менять объект можно ежегодно. Изменить объект налогообложения можно с начала календарного года, для этого уведомляют налоговую до 31 декабря прошлого года, ответили налоговики.

В течение календарного года изменение объекта налогообложения не допускается.