ФНС уточнила, можно ли добавить важный пункт в типовой устав

Внесение изменений или дополнений в типовой устав невозможно.

При открытии ООО учредители хотят использовать типовой устав, но там не хватает одного пункта, важного для участников общества. Можно ли добавить в типовой устав что-то свое, спросили в чате ФНС.

«Типовые уставы разработаны и утверждены приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411. Использование типового устава возможно исключительно в той редакции, которая утверждена», — ответили налоговики.

Внесение в него каких-либо изменений или дополнений участниками ООО не представляется возможным.

Подробнее о том, как работать с кадровой документацией и составлять локальные нормативные акты, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы научитесь заполнять отчетность, освоите учет с нуля, сможете без ошибок рассчитывать зарплату и налоги, управлять финансами и использовать нейросети.

Цена со скидкой 72 %: 9 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.