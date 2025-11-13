👀 Из-за ошибок в трудовой книжке могут быть проблемы с пенсией

Трудовая книжка — это основной документ, подтверждающий факт работы россиян. Ошибки в записях могут привести к проблемам при начислении пенсии.

Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Чаще всего встречаются ошибки в датах приема и увольнения. Это бывает при переносе данных со старых бумажных документов с выцветшими чернилами или из-за неразборчивого почерка.

«Потеря даже нескольких месяцев стажа — это прямая угроза размеру ежемесячной выплаты. За каждый неучтенный месяц вы недополучите пенсионные баллы, так как страховые взносы за этот период просто выпадают из расчета», — отметил Виноградов.

Также запись могут посчитать недействительной из-за неправильного сокращения названия предприятия или должности. Например, если пишут МУП вместо «Муниципальное унитарное предприятие».

Бывают проблемы и из-за технических недочетов: нечеткого оттиска печати, незаверенных ошибок и исправлений.

Исправить такие ошибки сложно, особенно если работодатель реорганизовался или прекратил деятельность. Эксперт советует раз в год внимательно изучать записи в трудовой и своевременно их корректировать.

