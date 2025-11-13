Родившимся после 2017 года могут запретить продажу сигарет

Табачные изделия предлагают вывести из легального оборота для всех, кто родился после определенной даты.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу табака россиянам, родившимся после 2017 года.

Предложение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину

«Считаю также необходимым полностью запретить продажу табака гражданам, родившимся после 2017 года. Необходимо продолжить работу по сохранению здоровья будущих поколений, ограждая их от уже признанных угроз», — написал депутат.

Такой запрет продажи никотиносодержащей продукции всем, кто родился после 2017 года, обусловлен абсолютно новым подходом к антитабачной политике.

«Идея "поколения без табака" заключается в постепенном, но неуклонном выводе табачных изделий из легального оборота для всех, кто родился после определенной даты. Это не означает одномоментного полного запрета на курение для всех возрастных групп. Мера направлена на создание "табачного ценза", который будет постоянно повышаться», —говорится в письме.

Он просит Мишустина поручить профильным ведомствам изучить эту инициативу и представить позицию по возможному запрету на продажу никотинсодержащей продукции рожденным после 2017 года.