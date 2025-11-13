На Госуслугах будет можно оформить надбавку к пенсии

Заслуженные пенсионеры смогут подать заявление на получение надбавки к пенсии на портале Госуслуги, им не придется лично подавать документы, подтверждающие личности и их награды.

Социальный фонд собирается запустить на Госуслугах сервис, который позволяет быстро оформить надбавку к пенсии за заслуги. Срок предоставления услуги будет строгим и сокращенным — всего до 10 дней.

Решение о прекращении или приостановлении выплаты фонд примет за один рабочий день. Заявление о возобновлении выплаты рассмотрят за пять дней. Все результаты зафиксируют в виде реестровой записи в цифровой платформе, бумажные документы на руки заявителям выдавать не будут. Об этом пишет «Парламентская газета».

Кроме того, заявителю не нужно самостоятельно предоставлять документы, удостоверяющие личность и подтверждать награды и звания.

Вместе с тем у заслуженных пенсионеров появится новая обязанность — если пенсионер решил выйти на работу, ему нужно сообщить об этом в СФР не позднее следующего рабочего дня. Иначе выплаты приостановят или откажут в их возобновлении.

Сейчас средний размер доплаты к пенсии заслуженным пенсионерам составляет 28,9 тыс. рублей. Ее получают 8,3 тыс. человек.