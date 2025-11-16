Можно ли в течение года перейти с АУСН «доходы» на АУСН «доходы минус расходы» — ответ ФНС

Налогоплательщик может менять объект налогообложения каждый год, но сделать это в середине года не получится. Нужно до 31 декабря подать заявление о переходе с нового года.

Пользователь чата ФНС уточнил, имеет ли право бизнес на АУСН «доходы» в течение года перейти на АУСН «доходы минус расходы».

Представитель ФНС объяснил, что объект налогообложения можно изменить, но только с начала календарного года.

«В течение календарного года изменение объекта налогообложения не допускается», — сказано в чате ФНС.

Для этого нужно уведомить налоговый орган до 31 декабря года, предшествующего тому, в котором налогоплательщик предполагает изменить объект налогообложения.