💳 В Омане могут начать принимать карты «Мир»

Председатель Оманско-российского делового совета рассказал о планах запустить в Омане российскую платежную систему «Мир».

Платежная система «Мир» может начать работать в Омане. Представители государств уже начали работу в этом направлении.

«Она [платежная система "Мир"] заработает. Мы собираемся это сделать», — сказал председатель Оманско-российского совместного делового совета Хамед ад-Дахаб.

Весной 2025 года в Центробанке Ирана объявили о завершении второго этапа интеграции платежных систем Shetab и «Мир». Туристы из России могут оплачивать покупки в Иране картой «Мир».

