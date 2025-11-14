🤫 Роскачество рекомендует не болтать лишнее возле умных колонок

Рядом с умными колонками лучше не обсуждать чувствительную информацию, считает руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«Чтобы сохранить свою конфиденциальность, лучше воздерживаться от обсуждения чувствительной информации в непосредственной близости от умных устройств. Принцип их работы предполагает постоянный анализ звукового окружения. Учитывайте также, что любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты», — рассказал Кузьменко.

При выборе умной колонки ключевой критерий безопасности – наличие кнопки отключения микрофона, уточнил эксперт. Только ее использование гарантирует, что прослушивание прекратится. Также он рекомендует регулярно проверять разрешения, предоставленные всем устройствам умного дома.

Когда колонка не используется, микрофон советуют отключать. Этот же принцип стоит применять и к другим устройствам.

Умная колонка работает на постоянное прослушивание окружающих ее звуков, но это не означает, что она непрерывно записывает и передает все разговоры. Колонка ориентируется на слово-активатор, поэтому в реальном времени анализирует все, чтобы найти нужную команду. Но звуковые данные, как правило, не покидают пределов колонки. Кроме того, устройство использует шифрование, благодаря чему перехват и расшифровка содержимого разговоров маловероятны.