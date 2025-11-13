⚡️ Итоги дня: «Яндекс» научит детей ИИ-робототехнике, сотрудник получил компенсацию после увольнения за игру на работе, появится ГОСТ на площадки для выгула собак

Чистая прибыль МТС Банка по МСФО в III квартале 2025 выросла на 46,8% — до 6 млрд рублей.

Цены на серебро впервые в истории превысили $54 за унцию. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре на бирже Comex достигла рекордного показателя. Она превысила $54 за унцию впервые в истории.

У «Почты России» нашли 258 вредоносных ресурсов-клонов в 2025 году: 214 ботов в Telegram и 44 фейковых сайта.

В октябре в РФ заблокировали рекордное количество вредоносных сайтов — более 8,2 тыс., годом ранее таких сайтов было в 1,5 раза меньше.

Средняя цена банки натуральной красной икры весом 200 г за год выросла на 33% и приблизилась к 3 тыс. рублей.

Полную приватность рядом с умной колонкой может гарантировать только физическое отключение микрофона, лучше не обсуждать чувствительную информацию рядом с такими устройствами. Об этом предупредили в Роскачестве.

Национальный сервис «Мультисканер» для проверки файлов на вредоносное ПО, функционирование которого было приостановлено из-за отсутствия финансирования, перезапустят в середине 2026 года.

Компания KFC, которая ушла из страны, продлила права на товарный знак в России. Так, логотип сети быстрого питания будет действовать для возможной работы здесь до октября 2036 года.

Chery извинилась за промоакцию с чуть не упавшим с горы автомобилем. Кроссовер Chery Fengyun X3L SUV не смог подняться по подъему, называемому Лестницей в небо на горе Тяньмэнь.

Новые и подержанные автомобили рекордно подорожали из-за ажиотажа на рынке, вызванного ожиданием повышения утилизационного сбора. В октябре цены на новые легковые машины увеличились на 35%.

«Яндекс» начнет обучать детей ИИ-робототехнике. В 2026 году у компании появится образовательная платформа по ИИ-робототехнике для детей от восьми лет — там будет симулятор для программирования виртуальных ИИ-роботов.

7 из 10 россиян готовы купить подарки во время распродаж. По данным Авито, почти треть россиян (29%) планируют в этом году купить подарки во время Черной пятницы, и еще 46% готовы приобрести презенты заранее при условии хороших скидок.

Компания Valve представила новую игровую консоль Steam Machine на базе SteamOS. Устройство можно подключать к телевизору или монитору. Консоль в шесть раз мощнее портативной Steam Deck и может выполнять функции ПК.

Сотрудника уволили за игру в World of Tanks на работе, но суд восстановил его и взыскал 580 тыс. рублей компенсации с работодателя. Причина компенсации — в трудовом договоре не было запрета на игры, а менеджер играл только в перерывы.

Московские 11-классники могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ – для этого необходимо пройти столичный предпрофессиональный экзамен.

В России появился первый ГОСТ на площадки для выгула и дрессировки животных. Он установит принципы проектирования и содержания игровых, дрессировочных, гигиенических и прогулочных зон. ГОСТ начнет работать в 2026 году.