🎰 За незаконную рекламу азартных игр начнут штрафовать

Компании могут получить штраф до 800 тысяч рублей или приостановку деятельности на 90 суток, если нарушат закон о рекламе азартных игр.

13 ноября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о штрафах за нелегальную рекламу азартных игр.

В КоАП появится новый состав — нарушение организаторами азартных игр и букмекерских контор требований к рекламе. За это будут штрафовать:

физлиц — до 5 тыс. рублей ;

должностных лиц — до 100 тыс.;

компании — до 800 тыс. или их деятельность приостановят на срок до 90 суток.

В интернете реклама азартных игр разрешена только на определенных ресурсах, сообщения должны быть с пометкой «реклама», содержать информацию о рекламодателе и erid (код из Единого реестра интернет-рекламы). За нарушение физлица заплатят от 2 до 2,5 тыс. рублей, должностные лица — от 4 до 20 тыс., организации — от 100 до 500 тыс.

Список ресурсов, где букмекеры могут рекламироваться:

сетевые издания, которые специализируются на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера;

сайты общероссийских спортивных федераций или профессиональных спортивных лиг;

на сайтах, владельцем которых является учредитель телеканала спортивной направленности, не являющегося телеканалом, доступ к которому исключительно на платной основе или с применением декодирующих технических устройств.

«Особенно критичен запрет рекламы в детских играх, это предотвращает формирование поколения, воспринимающего гемблинг как норму. Без ужесточения санкций дети остаются мишенью для недобросовестных букмекеров», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.