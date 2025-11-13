Кабмин продолжит субсидировать авиабилеты для льготников

Чтобы поддержать льготные категории населения, а также отдаленные регионы РФ, власти направили дополнительные 1,4 млрд рублей на субсидирование авиаперелетов.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 13 ноября 2025 года № 3243-р. Согласно документу, на возмещение затрат по субсидируемым авиаперевозкам для пассажиров льготных категорий направят дополнительные 1,4 млрд рублей.

«Федеральные средства предназначены для авиакомпаний, которые с 1 октября 2024 года по 31 июля 2025 года перевезли по специальному тарифу не менее 169 тысяч пассажиров», — сказано на сайте Правительства.

В 2025 году власти хотят поддержать связь с удаленными и труднодоступными регионами России, в том числе с регионами Дальнего Востока.

Программу субсидирования авиаперелетов запустили в 2018 году. Она затрагивает 82 маршрута, в том числе перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Омск, Новосибирск, Екатеринбург и другие города.

Билеты по специальным тарифам могут купить россияне моложе 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, дети-инвалиды, инвалиды I группы и многодетные семьи.