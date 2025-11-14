💲 Курс доллара, евро и юаня на 14 ноября 2025 года

На 14 ноября 2025 года Центробанк понизил официальный курс доллара до 80,6 рубля, курс евро — 94.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 14 ноября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 80,6010 рубля Евро 93,6953 рубля Юань 11,3214 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 14 ноября 2025 года. Источник: ЦБ.

По данным на 13 ноября 2025 года, курс доллара был 81,2852 рубля, евро — 94,1893, а юаня — 11,3731.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что курсы иностранных валют начнут расти, причем такая тенденция сохранится до конца 2025 года. Он ожидает, что начнут отыгрываться факторы сезонного спроса на валюту под импорт, из-за санкций поток валюты продолжит снижаться, а также повышается вероятность снижения ключевой ставки Центробанка.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.